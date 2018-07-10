«Калашников» проводит испытания собственного двигателя для электромотоциклов

В июне концерн «Калашников» передал 30 электромотоциклов ИЖ «Пульсар» Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. На этих мотоциклах патрулируют город во время проведения ЧМ-2018. Об этом сообщает «Калашников Media».

Среди главных преимуществ электромотоцикла ИЖ «Пульсар» можно выделить экологичность и дешевизну эксплуатации (километр на «Пульсаре» стоит в среднем в 10-15 раз дешевле, чем на мотоцикле с бензиновым двигателем). Полностью зарядить «Пульсар» стоит примерно 50 рублей. К тому же в обслуживании он дешевле.

Еще одно весомое преимущество «Пульсара» в том, что его можно использовать в природных и парковых зонах, а так же в пешеходном пространстве, где мотоциклы на базе ДВС использовать нельзя.

Двигатель, который используется в текущей версии «Пульсара», производен в Китае - он отлично подошел по совокупности характеристик. В настоящее время сотрудники концерна «Калашников» работают над собственным двигателем. Он уже проходит испытания, поэтому в скором времени «Пульсар» откажется от китайского движка.