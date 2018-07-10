В России научились доставлять грузы на МКС в два раза быстрее

Запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-09» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоялся 10 июля. Как сообщили в «Роскосмосе», в ходе этого запуска впервые в мировой космонавтике использована укороченная двухвитковая схема выведения корабля, позволяющая сократить полет к МКС до трех часов.

Об особенностях и перспективах двухвитковой схемы рассказал первый заместитель генерального конструктора, главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия» Сергей Романов.

По его словам, главное преимущество такой схемы заключается в сокращении времени полета до трех часов. Ни американцы, ни китайцы еще такого не делали, отметил эксперт. В перспективе планируется перевести на аналогичную схему и пилотируемые пуски, добавил он.

«Мы планируем провести на грузовом корабле две-три стыковки и потом уже реализовать эту схему на корабле «Союз». То есть через три часа после пуска космонавты окажутся на МКС. Не исключено, что в будущем полет на орбиту окажется еще короче и будет использована одновитковая схема», - заявил Романов.

Ранее для стыковок с орбитальной станцией использовалась четырехвитковая схема, которая занимала шесть часов в полете до МКС.

Главная цель сокращения времени полета к МКС - обеспечить наименьшее время пребывания космонавтов в небольшом объеме корабля, обеспечить тем самым для них больший комфорт», - отметил Романов.

При этом для реализации двухвитковой схемы полета необходимо выполнение ряда жестких условий. Главное из них - обеспечение компланарного выведения, когда плоскость орбиты МКС совпадает с плоскостью выведения корабля.

«Два раза на предыдущих грузовых кораблях нам не удавалось реализовать эту схему, поскольку после отбоя автоматики приходилось переходить на резервные пусковые дни, а в эти даты выведение уже было некомпланарным, то есть орбиты расходились», - пояснил главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия».

Он учтонил, что после внедрения соответствующих доработок эту схему возможно будет использовать на постоянной основе. В ближайшее время, чтобы обойти имеющиеся ограничения, процесс выведения будет проработан вместе с РКЦ «Прогресс», чтобы третья ступень РН проводила доворот на 1-1,5 градуса для обеспечения компланарного выведения аппарата.