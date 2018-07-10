Новейший российский топливозаправщик Ил-78М-90А передан на летные испытания

Первый российский топливозаправщик Ил-78М-90А в начале августа начнет летно-конструкторские испытания. Об этом сообщила пресс-служба Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК».

«Ил-78М-90А успешно прошел все наземные испытания, покрашен и передан на летно-испытательную станцию», - сказал первый заместитель генерального директора ПАО «Ил» Павел Черенков.

Он уточнил, что до конца года планируется завершить летно-конструкторские испытания этого борта и начать совместные государственные.

В свою очередь управляющий директор АО «Авиастар-СП» Василий Донцов отметил, что ключевой задачей предприятия на ближайшие два-три года является выход на серийное производство Ил-76МД-90А.

«На предприятии ведутся работы по постройке поточной линии окончательной сборки воздушных судов. Новая усовершенствованная версия топливозаправщика Ил-78М-90А создана на базе именно этого самолета. Создание конструкторской документации, производство воздушного судна осуществлялось на основе современных цифровых технологий», - заявил Донцов.

Директор окрасочного производства Сергей Карташов уточнил, что это первое воздушное судно, на котором применена новая система покрытия.

«Покрытие выполнено на основе нового грунта ВГ-27. От обычной грунтовки он отличается тем, что здесь не применяется шестивалентный хром (ядовитое вещество - прим. ред.)», - пояснил Карташов.

Он добавил, что на покраску воздушного танкера ушло 600 литров этого состава.