Двенадцатый МРК «Буян-М» заложат 12 июля

Двенадцатый малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» планируется заложить 12 июля на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе завода.

«Двенадцатого июля на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького, входящем в состав "Судостроительной корпорации "Ак Барс", состоится торжественная церемония закладки корпуса двенадцатого в серии малого ракетного корабля проекта 21631», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в состав Черноморского флота вошел МРК данного проекта «Вышний Волочек».

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся по заказу ВМФ на Зеленодольском судостроительном заводе с 2010 года, относятся к многоцелевым кораблям, оснащенным самыми современными образцами высокоточного ракетного, артиллерийского, зенитного и противодиверсионного вооружения.