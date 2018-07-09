Зубы небесного хищника: как обновленный вертолет Ми-24 усилит российские ВКС

Вертолет Ми-35М, или Ми-24ВМ — это глубокий апгрейд проверенной временем и огнем «двадцать четверки». Старый добрый «Крокодил» оказался настолько удачной и популярной машиной, что в 90-х годах прошлого века было решено не списывать его в утиль, а дать машине новую жизнь.

Решение оказалось правильным, и теперь мы имеем самый востребованный за рубежом российский вертолёт огневой поддержки. Эта машина состоит на вооружении 11 стран, включая Россию, и интерес к ней со стороны инозаказчиков не ослабевает. Выпускается вертолет с 2005 года на предприятии «Роствертол».

Мощная «прокачка» Ми-24В позволила обновленному вертолету смело шагнуть в XXI век. Модернизация коснулась многих систем и агрегатов боевой машины, при этом была сохранена общая преемственность вертолета.

Новая жизнь легенды

По мнению военного-летчика, кандидата технических наук, подполковника Вячеслава Полуяхтова, последнее особенно важно, потому что существенно облегчается переподготовка лётно-технического персонала и обслуживание вертолета. Можно сохранить большую часть оснастки и наземного оборудования, а это позволяет существенно сэкономить на стоимости жизненного цикла. Вместе с невысокой стоимостью эксплуатации заказчик получает боевой вертолет, полностью соответствующий современным требованиям боя.

«Несущая система на Ми-35М полностью перешла от более современного Ми-28Н “Ночной охотник”. Это не только повысило эффективность винтов, но и снизило общую звуковую заметность вертолета до 20 %», — отметил Вячеслав Полуяхтов.

Стреловидные законцовки новых, композитных лопастей отодвигают волновой кризис на наступающих лопастях при максимальных скоростях полёта, что уменьшает аэродинамическое сопротивление, увеличивает скорость полета и снижает шум. Х-образный рулевой винт обладает более высокой эффективностью по сравнению с обычным трехлопастным винтом на Ми-24. Это даёт больший запас по путевому управлению, особенно при сильном боковом ветре, и поднимает общую энерговооруженность вертолета.

Композитная лопасть имеет не один лонжерон (силовой элемент), как классическая, а несколько, что существенно усиливает жесткость конструкции. При попадании пули композит ведёт себя по-другому, нежели алюминий на старых лопастях. В композите остаётся аккуратное отверстие, которое практически не мешает работе, а вот в обычной алюминиевой лопасти вокруг отверстия образуются трещины, которые быстро развиваются, приводя к выходу лопасти и всего несущего винта из строя. Да и эксплуатация композитов в условиях сильной запыленности — в Сирии — показала их преимущество перед алюминием.

«Кроме винтов, Ми-35М получил от Ми-28Н более совершенный автомат перекоса и прогрессивную титановую втулку с эластомерными шарнирами. Все эти изменения позволили повысить устойчивость несущей системы Ми-35М к боевым повреждениям, снизить эксплуатационные издержки и повысить ресурс», — сказал подполковник Полуяхтов.

Сердце рептилии

На Ми-35М устанавливают новые мощные двигатели ВК-2500 с улучшенными высотными характеристиками. Высокие параметры двигателя достигаются за счет использования современных жаропрочных материалов, что позволило увеличить температуру газов перед турбиной компрессора и свободной турбиной. Все это вкупе с новым, усиленным диском первой ступени компрессора и электронной системой управления топливной автоматики позволило повысить частоту вращения турбокомпрессора. В результате выросла мощность и «высотность» двигателя. По данным АО «Климов», статический потолок вертолета увеличился на 25 %, а скороподъемность — до 50 %. С такими двигателями Ми-35М приобретают дополнительные возможности при эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом. Вспомним, что Ми-24 с высотными двигателями ТВ3-117В достаточно чувствителен к большой температуре воздуха и высоте площадки.

Насчет укороченных крыльев вертолета мнения расходятся. Хотя положительных факторов озвучивается больше. К однозначным плюсам можно отнести меньшее лобовое сопротивление и более удобную подвеску вооружения. Пилоны новых крыльев оборудованы системой крепления и подъема груза. Это сильно облегчает подвеску вооружения, особенно в полевых условиях, и, конечно, сокращает время на подготовку машины к боевому вылету. Также более короткие крылья снижают вес машины.

Скорость атаки

Существует мнение, что короткие крылья хуже разгружают несущий винт в полете и тем самым снижают лётные характеристики вертолета. Это правда, но частичная. На Ми-24 крылья разгружают несущий винт до 23 %, а на Ми-35 — до 15 %, но эти цифры справедливы для максимальных скоростей полёта. А часто в реальной жизни вертолет летит на 300 км/ч? Поэтому из соотношения факторов преимущественным было выбрано снижения веса и лобового сопротивления.

К недостаткам коротких крыльев можно отнести изменение центровки и некоторое ухудшение устойчивости вертолета в полёте. Хотя такое мнение лётчиков не носит массовый характер и его вполне можно отнести к субъективному.

Шасси вертолета сделали неубирающимся, и связано это с уменьшением веса, а не с повышением безопасности полёта на малых высотах. Часто упоминается, что неубирающиеся шасси могут серьезно смягчить аварийную посадку при полёте на предельно малой высоте. Но поверьте, при посадке с ходу, с пробегом, по неровному полю, на режиме авторотации и при скорости за полторы сотни км/ч, шасси не особо помогут, ведь такая экстренная посадка может понадобиться только в случае отказа двух двигателей или полного отказа гидросистемы.

На вертолёте сохранили дублирование управления, что позволяет гораздо легче переучивать летный состав. Например, для переучивания пилотов на Ми-28Н с одним управлением летчиков вначале переучивают на Ми-24 и только после этого они вылетают на Ми-28Н. Существенно изменилось бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) вертолета. Естественно, оно стало цифровым и адаптированным для полетов с применением систем ночного видения.

Глаза «Крокодила»

Кабина командира экипажа практически сохранила свой привычный вид. В общем, добавились два МФИ, один из которых заменил абсолютно бесполезный картографический планшет, в который лётчики вместо карты вставляли листки с более важной информацией, например, фотографию или памятку по особым случаям.

Изменился цвет подсветки приборной диски и арматуры кабины с красного на зелёный. Это необходимо для использования приборов ночного видения. Летчику, который до этого летал на Ми-24, потребуются считанные минуты, чтобы освоиться в обновленной кабине.

Кабина оператора претерпела более серьёзные изменения — она стала «чище». Это связано с тем, что серьёзно изменилось оборудование наблюдения и целеуказания. Вместо привычной на Ми-24 «бороды» с оптической аппаратурой «Радуга-Ш» установлена гиростабилизированная, оптико-электронная станция ГОЭС-324, которая работает в тепло- и телевизионном режимах, имеет лазерный дальномер и пеленгатор. Станция входит в обзорно-прицельную систему ОПС-24Н и позволяет не только осуществлять наведение оружия, но и осуществлять пилотирование в сложных условиях днем и ночью с посадкой на необорудованные площадки.

МФИ оператора, расположенный на месте предназначенной для управления пулеметом прицельной станции КПС-53АВ, передает полный спектр необходимой прицельной и пилотажной информации. Рядом с ним, по центру, находится джойстик системы управляемого ракетного оружия. Теперь для работы с ПТУР оператору не надо нагибаться и поворачиваться вправо, что затрудняло работу с ПТУР при маневрировании вертолета.

Зубы нибесного хищника

Ми-35М может применять противотанковые ракеты с радиокомандной системой управления «Штурм-В» или «Атака-М», которые подвешиваются на крайние пилоны крыльев пакетом по 4 ракеты. В итоге Ми-35М может взять на борт до 8 ПТУР против 4 на Ми-24, а при применении съемной пусковой установки АПУ-8/4У количество ПТУР удваивается.

Двухствольная поворотная пушка ГШ-23 калибра 23 мм представляет собой более эффективное оружие, чем четырёхствольный пулемёт ЯкБ-12,7 установленный на Ми-24В, и более точное, нежели неподвижная пушка ГШ-30К на Ми-24П. https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201806251657-kptc.htm

В результате модернизации мы имеем вертолет, по боевым возможностям полностью соответствующий современным требованиям боя, высокой степенью унификации систем узлов и агрегатов как с предыдущими, так и новейшими российскими вертолетами. Но зачем нам вертолет с в принципе устаревшей конструкцией? Ведь в строю уже есть более современные Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

Цена имеет значение

Стоимость. Вот главный козырь этой машины. Гораздо дешевле провести глубокую модернизацию, нежели создать новый вертолёт, тем более, когда модернизированная машина практически не уступает своему более современному собрату. К этому факту стоит добавить более низкую стоимость жизненного цикла, лёгкость переучивания лётно-технического персонала и высокую унификацию узлов и агрегатов с Ми-24 и Ми-28. В полевых условиях это очень важно.