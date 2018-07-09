«Вертолеты России» передали ГТЛК пять Ми-8АМТ и два «Ансата»

Пять вертолетов Ми-8АМТ и два «Ансата» передал холдинг «Вертолеты России» Государственной транспортной лизинговой компании в рамках заключенного контракта. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

«Переданные "Ансаты" ... будут базироваться в Подмосковье, откуда впоследствии отправятся выполнять задачи по предназначению в российские регионы. Построенные на Улан-Удэнском авиационном заводе Ми-8АМТ вскоре будут направлены в Новосибирскую и Тюменскую области», - говорится в сообщении.

В «Вертолетах России» отметили большую потребность в услугах санитарной авиации, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.

«По оценкам медиков, оперативная доставка авиатранспортом требуется более чем в половине экстренных ситуаций, в зависимости от региона. Надеюсь, что поставки вертолетов, оснащенных современным медицинским оборудованием, будут продолжены и в следующем году», - заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

Ранее в «Вертолетах России» заявили о грядущем начале серийного производства многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.