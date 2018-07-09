Пожар на Иркутском авиационном заводе потушен

В анодно-малярном цехе Иркутского авиационного завода (ИАЗ) произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Благодаря слаженной работе пожарных расчетов, работники завода, а также основное оборудование цеха не пострадали. Происшествие никак не скажется на работе предприятия.

За свою 85-летнюю историю Иркутский авиационный завод (ИАЗ) выпустил около семи тысяч самолетов более 20 типов. Сейчас основу производственной программы ИАЗ составляют многоцелевые истребители Су-30МКи Су-30СМ, учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130, компоненты для пассажирских самолетов Airbus A320.

Ранее сообщалось, что на Иркутском авиазаводе произошел пожар.