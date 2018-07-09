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В «Ростехе» создали сверхпрочный ноутбук для спецслужб

Павел Настин
13:15 09.07.2018
Портативный компьютер оснащен российским микропроцессором «Эльбрус 1С+» и работает на отечественном программном обеспечении.
В «Ростехе» создали сверхпрочный ноутбук для спецслужб
Фото: rostec.ru

Защищенный ноутбук для работы с секретной информацией в полевых условиях представил холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» на международной промышленной выставке «Иннопром-2018».

Портативный компьютер ЕС1866 работает на отечественной защищенной платформе и под управлением программного обеспечения российской разработки «Эльбрус». Также на него может быть установлена и любая другая операционная система, в том числе ОС специального назначения Astra Linux.

Ноутбук может использоваться силовыми структурами для решения различных задач управления и работы с секретной информацией в полевых условиях. Также ЕС1866 может применяться в гражданских целях - для решения задач промышленности, логистики, сельского хозяйства, оказания медицинской помощи вне медицинских учреждений и/или в условиях чрезвычайных ситуаций.

В «Ростехе» заявили о полной готовности к серийному производству защищенного ноутбука.

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