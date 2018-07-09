Началась подготовка к производству радара российского истребителя будущего

Концерн «РТИ» запустил первую в России технологическую линию по производству вертикально-излучающих лазеров (VCSEL) для создания перспективных радиофотонных радаров, объединяющих оптические и СВЧ элементы в РЛС, сообщает пресс-служба концерна.

В сообщении подчеркивается, что работы по повышению зрелости технологии радиофотонных интегральных схем ведутся в инициативном порядке. Эти наработки позволят через несколько лет выпустить образцы сверхлегких и малоразмерных РЛС для беспилотных летательных аппаратов.

Перспективные РЛС смогут обеспечить радиовидение, при котором получаемое изображение имеет большую детализацию с возможностью распознавания типа цели. А применение интегральных радиофотонных схем позволит в значительной степени улучшить массогабаритные и энергетические характеристики перспективных локаторов БЛА и ЛА.

«При разработке радио-информационных систем необходимо "жить будущим". Одним из таких "вызовов" является освоение частотных диапазонов K, Ka, Q, а также создание образцов малогабаритных сверхширокополосных бортовых РЛС», - считает генеральный директор «РТИ» Максим Кузюк.

В ходе авиасалона МАКС-2017 советник первого заместителя гендиректора АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев сообщил, что изделия на основе радиофотоники будут применяться в том числе на истребителе шестого поколения.

Он подчеркнул, что новый радар будет иметь высокую защищенность от помех, сможет обнаруживать самолеты противника на большей дальности и будет обладать высокой мощностью.