На иркутском авиазаводе произошел пожар

Пожар в анодно-малярном цехе произошел на Иркутском авиазаводе. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут».

«Пожар произошел в анодно-малярном цехе, он находится в стороне от основных производственных мощностей завода. Причины возгорания будут устанавливаться», - говорится в сообщении.

В тушении пожара приняли участие два собственных подразделения завода, оснащенных необходимой техникой, а также силы и средства МЧС города Иркутска.