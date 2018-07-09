«Калашников» поставит Рогвардии снайперские винтовки СВ-98

Контракт на поставку 26 снайперских винтовок СВ-98 заключила Федеральная служба войск национальной гвардии с концерном «Калашников». Об этом сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Маркетинг».

«Стоимость контракта составляет восемь миллионов рублей, винтовки должны быть поставлены до 20 ноября текущего года включительно», - говорится в сообщении.

7,62-миллиметровая снайперская винтовка СВ-98 разработана на базе спортивной крупнокалиберной винтовки "Рекорд-CISM" и предназначена для поражения появляющихся, движущихся, открытых и замаскированных одиночных целей на дальностях до 1000 метров.