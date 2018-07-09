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Детали для Ил-112В распечатали на 3D-принтере

Павел Настин
11:19 09.07.2018
По мнению разработчиков, эта технология ускорит процесс подготовки самолета к первому вылету.
Детали для Ил-112В распечатали на 3D-принтере
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА "Новости"

Макет воздухозаборника сложной конструкции для первого летного образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В распечатали на 3D-принтере специалисты ПАО «Ил» и ПАО «ВАСО». Об этом сообщила пресс-служба Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК».

«Мы начали использовать 3D-принтер, чтобы понять, насколько верны или неверны были наши расчеты. Такие технологии позволяют не прерываться на доработку готовых изделий, что, в свою очередь, существенно сокращает сроки монтажа оборудования и удешевляет процесс производства», - приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора ПАО «Ил» Павла Черенкова.

В пресс-службе уточнили, что детали, распечатанные на принтере, являются тестовыми образцами, которые перед первым вылетом заменят на металлические оригиналы. В то же время разработчик планирует освоить печать конструктивно несложных комплектующих, которые будут устанавливаться на серийные борта.  

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