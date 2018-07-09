Новые шлемы для летчиков созданы в России

Новые шлемы для военных летчиков разработаны на научно-производственноим предприятии «Звезда». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Сергея Позднякова.

«Делаем новые шлемы, кислородную маску, систему кислородного питания. Это опытные изделия, но они уже на стадии летной оценки», - цитирует агентство Позднякова.

Он уточнил, что новые изделия сделаны из отечественного кевлара, они легче и способны защитить летчика от вторичных осколков при разрушении остекления кабины.

НПП «Звезда» является разработчиком систем жизнеобесепечения высотных полетов и космических исследований, средств спасения при авариях и систем дозаправки самолетов в полете. На «Звезде» был разработан первый космический скафандр Юрия Гагарина СК-1, современный скафандр для работы в открытом космосе «Орлан-М», который эксплуатируется экипажами МКС, и катапультное кресло К-36, признаное самым надежным в мире.