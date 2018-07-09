В России разрабатывают самолет-антиспутник

Новый самолет-постановщик помех, способный выводить из строя военные спутники, создается в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, на сегодняшний день готов эскизный проект самолета. В ближайшее время должна начаться опытно-конструкторская работа. Новый самолет имеет рабочее название «Порубщик-2». Предполагается, что он будет создаваться на базе самолетов Ил-76 или Ту-214.

На сегодняшний день воздушно-космические силы России имеют три самолета-постановщика помех, созданные на базе Ил-22.