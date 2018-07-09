ВМФ получит новый учебный корабль

На Городецкой судостроительной верфи прошла закладка нового морского специального судна проекта 14400. Об этом сообщает пресс-служба Судоремонтно-судостроительной корпорации.

Корабль будет использоваться Военно-морским флотом России для подготовки экипажей корабельных вертолетов. Особенностью проекта станет использование для производства исключительно отечественных материалов, оборудования и деталей.

Проект 14400 разработан ЦКБ «Балтсудпроект». Заказчиком является Крыловский государственный научный центр.