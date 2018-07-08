Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Передислокация новейшей российской противоракеты: кадры с секретного объекта

Алексей Савелов
11:38 08.07.2018
ТРК «Звезда» публикует кадры передислокации новейшей противоракеты на одном из секретных объектов ПВО Москвы.

Передислокация ракеты проходит в рамках масштабных работ по улучшению боевых возможностей противовоздушной обороны столицы. Об этом в эфире программы «Военная приемка» сообщил командующий 1-й армией ПВО генерал-лейтенант Андрей Демин.

«Сегодня система находится на этапе кардинальной реорганизации. При этом она продолжает нести дежурство», - сказал Демин.

Он также подчеркнул, что благодаря этим изменениям радиолокационная станция «Дон-2Н» получит возможность видеть баллистические ракеты значительно дальше.

В настоящее время система «Дон-2Н» способна обнаружить и построить траекторию малых космических объектов диаметром до пяти сантиметров на расстоянии до тысячи километров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
На Марсе обнаружены следы сошедшей ледяной лавины
Дата07.07.2018, 20:38
На Марсе обнаружены следы сошедшей ледяной лавины
Мотострелки ЦВО предотвратили нападение «боевиков» на населенный пункт в Алтайском крае
Дата07.07.2018, 03:00
Мотострелки ЦВО предотвратили нападение «боевиков» на населенный пункт в Алтайском крае
Владимир Путин назвал игроков сборной России героями
Дата08.07.2018, 06:38
Владимир Путин назвал игроков сборной России героями
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
«Черная дыра» в действии: кадры из новейшей подлодки «Варшавянка»
Дата06.07.2018, 18:48
«Черная дыра» в действии: кадры из новейшей подлодки «Варшавянка»
Высший полководческий орден - орден «Победа»
Дата07.07.2018, 08:54
Высший полководческий орден - орден «Победа»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:10 В стране и мире
Видео
Родители дали согласие на эвакуацию своих детей из затопленной пещеры в Таиланде
10:04 В стране и мире
Националисты жестоко избили Савченко в Киеве
09:51 В стране и мире
Видео
Игра мускулами: опубликованы первые кадры захода американских кораблей в Черное море
08:24 В стране и мире
Япония и США гарантируют Северной Корее сохранение политического режима
07:57 В стране и мире
Американский сенатор признал антироссийские санкции бесполезными
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Ласковый кот ворвался в интервью польского историка Видео
Ласковый кот ворвался в интервью польского историка
Пенсионерки-колдуньи навели порчу на сборную Хорватии перед матчем с Россией Видео
Пенсионерки-колдуньи навели порчу на сборную Хорватии перед матчем с Россией
На Украине нашли гусеницу-мутанта с головой мышонка: видео Видео
На Украине нашли гусеницу-мутанта с головой мышонка: видео
Пешком от инфаркта: в Минздраве рассказали, сколько шагов в день необходимо для здоровья
Пешком от инфаркта: в Минздраве рассказали, сколько шагов в день необходимо для здоровья
В Египте обнаружили гигантскую древнюю гробницу Видео
В Египте обнаружили гигантскую древнюю гробницу
Американец снял на видео «бога», идущего по облакам Видео
Американец снял на видео «бога», идущего по облакам
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.