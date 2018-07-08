Передислокация новейшей российской противоракеты: кадры с секретного объекта

Передислокация ракеты проходит в рамках масштабных работ по улучшению боевых возможностей противовоздушной обороны столицы. Об этом в эфире программы «Военная приемка» сообщил командующий 1-й армией ПВО генерал-лейтенант Андрей Демин.

«Сегодня система находится на этапе кардинальной реорганизации. При этом она продолжает нести дежурство», - сказал Демин.

Он также подчеркнул, что благодаря этим изменениям радиолокационная станция «Дон-2Н» получит возможность видеть баллистические ракеты значительно дальше.

В настоящее время система «Дон-2Н» способна обнаружить и построить траекторию малых космических объектов диаметром до пяти сантиметров на расстоянии до тысячи километров.