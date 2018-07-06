«Черная дыра» в действии: кадры из новейшей подлодки «Варшавянка»

Главное качество, которое отличает подводные лодки проекта «Варшавянка», - скрытность, за которую на Западе они получили прозвище «Черная дыра».

«Подлодка осуществляет движение под электромотором, плюс габариты не такие большие, плюс технические решения, которые делают ее практически незаметной», - рассказал командир подводной лодки «Дмитров» Сергей Олейников.

Автономность плавания «Варшавянки» - 45 суток, экипаж - 53 человека. Рабочая глубина - 240 метров.

Внутри лодка делится на шесть отсеков. В любой аварийной ситуации люки герметично задраиваются, не давая возможности пожару распространиться на всю подводную лодку.

Расчитывать можно только на собственные силы. Устройство, назначение каждого рычага или клапана обязан знать каждый, от матроса до командира.

Подводная лодка способна нести 18 торпед или 24 мин, а также крылатые ракеты «Калибр», с помощью которых эти субмарины наносили удар по террористам из акватории Средиземного моря.