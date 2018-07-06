Ветеран американского спецназа восхитился улучшенной модификацией «Сайги-12»

Самозарядное ружье «Сайга-12» исполнения 340 протестировал американский оружейный эксперт, ветеран спецназа «Дельта» Ларри Викерс. Видео тестовых стрельб опубликовал официальный сайт концерна «Калашников».

Он высоко оценил эффективность дульного тормоза-компенсатора и общую эргономику оружия.

«Неплохо для 12-го калибра, компенсатор очень сильно влияет. Я стрелял из таких без ДТК, разница огромная. Органы управления отличные, особенно для правшей», - заявил Викерс.

«Сайга-12» исполнения 340 - самозарядное ружье с усовершенствованной системой газоотвода для применения малоимпульсных патронов, приемником магазина типа «шахта», реактивным дульным тормозом конструкции В. Ильина и возможностью сброса магазина без отрыва руки от рукоятки.