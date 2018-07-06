Топливозаправщик Ил-78М-90А получил новое покрытие

Топливозаправщик Ил-78М-90А получил покрытие, не содержащее вредных веществ. Об этом заявил директор АО «Спектр-Авиа» Сергей Картошов.

«При покраске использован грунт ВГ-27, не содержащий вредных веществ. Отличается от обычного тем, что в составе нет шестивалентного хрома. Это самое ядовитое вещество в лакокрасочном покрытии, которое влияет на человека», - сказал Картошов.

Он уточнил, что на покраску воздушного танкера ушло 600 литров этого состава. После окончания покрасочных работ начнутся летные испытания Ил-78М-90А.

Ранее стало известно, что новый топливозаправщик прошел комплекс наземных испытаний.

Он создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Усовершенствованный самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А. На топливозаправщике полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также оборудована новая кабина, которая позволяет снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.