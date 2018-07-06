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Летчики морской авиации ВМФ РФ отработали дозаправку в воздухе в ЮВО

Алексей Савелов
14:00 06.07.2018
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ выполняли стыковку с воздушным танкером как днем, так и ночью, одиночно и в составе пары самолетов.
Летчики морской авиации ВМФ РФ отработали дозаправку в воздухе в ЮВО
Фото: Максим Брянский ТРК Звезда

Летчики морской авиации ВМФ РФ завершили тренировки по дозаправке самолетов в воздухе. Маневры проходили над акваторией Черного моря, территориями Крыма и Краснодарского края на высоте свыше шести тысяч метров на скорости около 500 километров в час.

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В качестве воздушного танкера был использован самолет-заправщик Ил-78, способный за один вылет осуществить заправку в воздухе до десяти самолетов.

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Отработка навыков проведения этой операции у летчиков Северного и Черноморского флотов заняла нескольких дней. Всего было проведено восемь летных смен, в ходе которых особое внимание уделялось подготовке молодых пилотов.

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В ходе тренировок экипаж Ил-78 поднимался в воздух с максимальной взлетной массой около 200 тонн, передавая во время полета не менее десяти тонн каждому из самолетов морской авиации.

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Пилоты на высоте от двух до пяти тысяч метров при скорости 500-600 километров в час приближались к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой стыковались с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживали данную дистанцию до полной перекачки топлива.

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Данный вид летной подготовки является одним из самых сложных. Дозаправка топливом в воздухе увеличивает радиус действия и возможности самолетов и позволяет выполнять поставленные задачи на большом удалении от аэродрома базирования.

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Ранее корреспондент «Звезды» сняла дозаправку истребителей из кабины заправщика Ил-78.

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