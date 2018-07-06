Летчики морской авиации ВМФ РФ отработали дозаправку в воздухе в ЮВО

Летчики морской авиации ВМФ РФ завершили тренировки по дозаправке самолетов в воздухе. Маневры проходили над акваторией Черного моря, территориями Крыма и Краснодарского края на высоте свыше шести тысяч метров на скорости около 500 километров в час.

В качестве воздушного танкера был использован самолет-заправщик Ил-78, способный за один вылет осуществить заправку в воздухе до десяти самолетов.

Отработка навыков проведения этой операции у летчиков Северного и Черноморского флотов заняла нескольких дней. Всего было проведено восемь летных смен, в ходе которых особое внимание уделялось подготовке молодых пилотов.

В ходе тренировок экипаж Ил-78 поднимался в воздух с максимальной взлетной массой около 200 тонн, передавая во время полета не менее десяти тонн каждому из самолетов морской авиации.

Пилоты на высоте от двух до пяти тысяч метров при скорости 500-600 километров в час приближались к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой стыковались с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживали данную дистанцию до полной перекачки топлива.

Данный вид летной подготовки является одним из самых сложных. Дозаправка топливом в воздухе увеличивает радиус действия и возможности самолетов и позволяет выполнять поставленные задачи на большом удалении от аэродрома базирования.

Ранее корреспондент «Звезды» сняла дозаправку истребителей из кабины заправщика Ил-78.