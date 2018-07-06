Ракетная бригада в Курске получит «Искандеры-М» до конца года

Ракетные комплексы «Искандер-М» поступят на вооружение 448-й ракетной бригады в Курске до конца 2018 года. Об этом сообщил командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа генерал-майор Андрей Иванаев.

«В ближайшем будущем новое качество получит наше ракетное соединение, которое по итогам комплексной проверки признано лучшим соединением 2017 года в армии. В конце 2018 года ракетчики получат на вооружение новый тип оперативно-тактических комплексов - "Искандер-М"», - сказал Иванаев.

448-я ракетная бригада входит в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии ЗВО. Она осталась единственной в войсках, на вооружении которой стоят ракетные комплексы предыдущего поколения «Точка-У».