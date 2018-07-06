Выпускники военной кафедры МГИМО приняли присягу

Около 250 студентов - выпускников военной кафедры МГИМО приняли военную присягу. С окончанием учебы студентов поздравил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

В настоящий момент военная кафедра при МГИМО успешно реализует программу военной подготовки офицеров запаса – военных переводчиков по более чем 20-ти иностранным языкам. Среди выпускников военной кафедры при МГИМО – известные государственные и военные деятели, ученые, журналисты, бизнесмены.

С 2014 года в МГИМО ведется военная подготовка студентов по программам сержантов и солдат запаса.