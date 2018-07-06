В России разрабатывают очки дистанционного управления роботами

Российские разработчики занимаются созданием очков, с помощью которых можно будет дистанционно управлять робототехникой. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель гендиректора холдинга «Швабе» Сергей Попов.

«Эти очки позволяют видеть "глазами" робота. Мы готовим систему, которая позволит распознавать цели, ориентироваться на местности и управлять роботом», - рассказал он.

По его словам, подобные технологии особенно важны при работе с высоким уровнем риска. Сегодня при разминировании максимальная погрешность определения расстояния до цели составляет три сантиметра. Значит, существует вероятность того, что робот-сапер может неточно оценить расстяние до цели и подорваться. Использование данной новейшей системы позволит свести эти риски к минимуму.