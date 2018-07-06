Длинная рука «Триумфа»: на что способна новая ракета С-400

Зенитная ракетная система С-400, известная как комплекс большой и средней дальности, получит новые рекордные возможности. Поражение целей она сможет осуществлять на удалении 400 и на высоте свыше 180 км (по другим данным эти параметры составляют куда большие показатели - 600 и 250 км соответственно).

Ранее сообщалось, что ракета прошла испытания на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, и может быть принята на вооружение в ближайшее время.

Возможности новой ракеты пока не раскрываются широкой публике. Однако даже из имеющейся информации можно сделать вывод, что с помощью 40Н6Е комплекс С-400 получит возможность сбивать аэродинамические цели (самолеты стратегической и тактической авиации, баллистические ракеты и другие средства воздушного нападения, в том числе, гиперзвуковые) на дальности 400-600 км, а по высоте - не менее чем 185 км.

Уничтожить за пределом видимости

Главная же «фишка» нового снаряда для С-400 в том, что он получит головку самонаведения, обладающую собственной радиолокационной системой. По сути, такая ракета сможет уничтожать объекты за пределами видимости наземных локаторов наведения. Для этого снаряд обучили «навыкам» самостоятельного определения целей, которые он будет поражать даже в условиях потери связи с наземными системами управления и целеуказания.

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, полковник запаса, главный редактор журнала «Арсеналы Отечества» Виктор Мураховский замечает, что возможности 40Н6Е будут незаменимы для поражения разведывательных самолетов противника, находящихся вне зоны досягаемости существующих систем ПВО.

«Ракета 40Н6Е - это «длинная рука», которая нужна для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения типа АВАКС, самолетами-разведчиками RC-135 в различных модификациях, а также разведывательными авиационными комплексами наподобие американского E-8 Joint STARS», - обращает внимание эксперт.

Эксперт также отметил, что данную ракету в будущем могут поставить на вооружение перспективногоотечественного комплекса С-500 «Прометей».

«Это первая ракета, которая была создана в России «с нуля», а не является доработкой какого-либо семейства советских ракет. Предполагается, что она будет использоваться и в составе перспективной зенитной ракетной системы», - сказал эксперт.

Зона запрета доступа

По мнению западных аналитиков, С-400 наряду с такими системами, как ОТРК «Искандер» и береговыми противокорабельными комплексами класса «Бастион» играет ключевую роль в реализации концепции, известной на Западе как «Зона запрета доступа».

Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем ПВО без риска нанесения им неприемлемого ущерба. На днях популярный китайский интернет-ресурс Eastday.com опубликовал материал с характерным заголовком «Зенитная ракета мирового класса».

В тексте приводится обоснованное мнение, что широко разрекламированный американский малозаметный истребитель-бомбардировщик F-35 может потерять свои преимущества на фоне возможностей российской зенитной ракетной системы «Триумф». «Это оружие, которое может обнаружить, распознать и остановить американский истребитель-бомбардировщик, - подчеркивается в статье. - Если есть копье, то будет и щит».

А фокусирующийся на военных новостях популярный итальянский интернет-портал, «Gli Occhi Della Guerra», развивая тему российских средств воздушно-космической обороны, коснулся перспектив постановки в строй системы С-500.

«Это будет не просто модернизированная версия предыдущего комплекса С-400, а совершенно новый вид вооружения. Его ракета обладает собственной системой интеллекта, позволяющей анализировать данные РЛС, электронику, воздушную обстановку окружающей среды, в которой она находится, и принимать самостоятельные решения относительно высоты, скорости и направления полета. Когда систему С-500 примут в активную эксплуатацию, она сможет радикально изменить систему противоракетной и воздушной обороны России, доведя ее до небывалого прежде уровня. Если подтвердится и противоспутниковая эффективность системы, она намного превзойдет простые концепты обороны, отвечая на весь спектр возможных воздушно-космических угроз», - говорится в статье.

Однако если С-500 пока еще считают перспективным боевым средством, то «Триумфы» уже несут службу по защите российского неба. На днях начальник штаба 4-й дивизии ПВО 1-й армии ПВО и ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковник Анатолий Шевченко в интервью, приуроченном к 65-летию со дня формирования соединения, рассказал о проведенном перевооружении на зенитные ракетные системы С-400. Офицер не скрывает: боевые возможности соединения, благодаря этому, существенно расширились.

«Триумфы» в Крыму

«Триумфами» вооружены три зенитных ракетных полка дивизии. Созданная зона зенитного ракетного огня по пространственным показателям намного превышает боевые возможности систем ПВО в недалеком прошлом. Появилась возможность одновременного обстрела нескольких целей одним огневым средством», - сообщил полковник Шевченко.

Стоит отметить, что сегодня «Триумфы» несут службу и в Крыму. В частности, на это средство ПВО полностью перевооружен один из дислоцированных на полуострове зенитных ракетных полков.

«Система на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны юга нашей страны», - отмечает командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

По действующим планам Госпрограммы вооружения на период до 2020 года, Минобороны России должно получить 56 дивизионов этой системы. В прошлом году производитель поставил Воздушно-космическим силам России четыре полковых комплекта этой ЗРС.

Завершая тему перспективных возможностей С-400, стоит обратить внимание на мнение ряда экспертов в области воздушно-космической обороны, которые резонно предполагают, что с новой ракетой «Триумф» получит шансы успешно эффективно противостоять даже угрозе из космоса (речь, разумеется, не об инопланетном вторжении).

Не случайно Пентагон уже выразил обеспокоенность тем, что их орбитальная группировка (по некоторым сведениям, она насчитывает до 400 космических аппаратов) внезапно оказалась в опасности. В частности, такую тревогу высказал глава Стратегического командования (STRATCOM) ВС США генерал Джон Хайтен, выступивший не так давно в комитете по военным делам Палаты представителей. Позиция американского генерала понятна: учитывая тот факт, что задачей орбитальных спутников является не только космическая разведка, но и ретрансляция, корректировка огня наземных боевых сил и оперативная военная связь, нетрудно догадаться, что вооруженные силы США могут лишиться столь очевидного превосходства и потеряют возможность фактического применения своего оружия сверхточного типа.