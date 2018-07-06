Атомный крейсер «Петр Великий» не будет участвовать в параде ВМФ в Санкт-Петербурге - СМИ
Участие крейсера в военно-морском параде не планировалось изначально, он выполняет задачи на главной базе Северного флота в Североморске.
Фото: Минобороны РФ
Атомный крейсер «Петр Великий» не будет принимать участие в параде ВМФ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Годом ранее флагман Северного флота участвовал в Главном военно-морском параде в Кронштадте.
Петр Великий четвертый по счету и единственный находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) третьего поколения проекта 1144 «Орлан».
Основное предназначение — уничтожение авианосных групп противника.