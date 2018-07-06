В Минобороны РФ назвали количество беспилотников на вооружении российской армии

На вооружении российской армии состоит более 1,9 тысячи беспилотников. Об этом заявил начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

«В вооруженных силах сформированы воинские части и подразделения беспилотной авиации, которые вошли в состав специальных войск видов и родов войск вооруженных сил», - сказал он.

Новиков подчеркнул, что подразделения службы беспилотной авиации созданы в штабах военных округов, объединений и соединений. Применение БПЛА повысило возможности армии, прежде всего по ведению воздушной разведки.