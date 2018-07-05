Новейшую российскую противоракету на боевом дежурстве покажут в программе «Военная приемка»
Новый выпуск программы «Военная приемка» посвящен 1-й армии особого назначения противовоздушной и противоракетной обороны, которая прикрывает Москву от удара с воздуха.
В программе зрители увидят, как из шахтно-пусковой установки извлекают, укладывают и перемещают противоракету - главного защитника Москвы от баллистических межконтинентальных ракет.
Зрители телеканала «Звезда» узнают, почему можно не бояться налета крылатых ракет «Томагавк» и повторения трагедии 11 сентября 2001 года в столице.
Командующий армией ПВО сообщит, кто и когда отдает приказ на уничтожение самолета и вертолета.
Смотрите выпуск программы «Военная приемка» в это воскресенье в 09:55.