Избран временный гендиректор концерна «Калашников»

Временным генеральным директором концерна «Калашников» стал Владимир Дмитриев. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее Дмитриев являлся и.о. гендиректора концерна.

«Владимир Дмитриев избран в качестве временного генерального директора на срок два месяца, в течение двух месяцев его кандидатура должна быть окончательно утверждена на наблюдательном совете корпорации "Ростех"», - говорится в сообщении.

В дальнейшем совет директоров рассмотрит его кандидатуру в качестве постоянного гендиректора.

О предстоящем назначении Дмитриева на должность руководителя «Калашникова» стало известно в июне. Кадровые изменения в руководстве концерна были приняты в связи с переходом Алексея Криворучко на новое место работы в Минобороны РФ.