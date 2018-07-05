Избран временный гендиректор концерна «Калашников»
На этот пост назначен Владимир Дмитриев, ранее являвшийся и.о. генерального директора концерна.
Фото: Александр Натрускин/ РИА "Новости"
Временным генеральным директором концерна «Калашников» стал Владимир Дмитриев. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Ранее Дмитриев являлся и.о. гендиректора концерна.
«Владимир Дмитриев избран в качестве временного генерального директора на срок два месяца, в течение двух месяцев его кандидатура должна быть окончательно утверждена на наблюдательном совете корпорации "Ростех"», - говорится в сообщении.
В дальнейшем совет директоров рассмотрит его кандидатуру в качестве постоянного гендиректора.
О предстоящем назначении Дмитриева на должность руководителя «Калашникова» стало известно в июне. Кадровые изменения в руководстве концерна были приняты в связи с переходом Алексея Криворучко на новое место работы в Минобороны РФ.