Смертоносный «Шмель»: реактивный пехотный огнемет за 60 секунд

РПО «Шмель» создан для уничтожения пехоты и другой живой силы противника, уничтожения огневых точек, автомобильной и легкобронированной техники.

Представляет собой снаряд-ракету, начиненную огнесмесью. При взрыве высокотемпературный импульс сопровождается резким перепадом давления, образующимся из-за взрыва топливовоздушной смеси.

Благодаря этому «Шмель» способен уничтожать пехоту в негерметичных укрытиях даже без пробития преграды.

Так, в замкнутом пространстве РПО уничтожает все живое в пространстве 80 кубических метров, а площадь поражения на открытой местности превышает 50 квадратных метров.

Совокупная мощность снаряда по своему фугасному действию не уступает 122-152-миллиметровым артиллерийским снарядам.

Применялся в ряде вооруженных конфликтах, в том числе в Афганистане. Там моджахеды называли его «шайтан-труба».

Последняя модификация огнемета, «Шмель-М», имеет дальность полета капсулы до 1 700 метров, а прицельная дальность составляет 800 метров. Эквивалент боевой части в тротиле - восемь-девять килограммов.