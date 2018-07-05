Сухопутные войска получили партию новых бронетранспортеров
Модернизированные БТР-82А сразу с конвейера отправились в мотострелковые части.
Новую партию модернизированных бронетранспортеров БТР-82А получили Сухопутные войска. Прямо с заводского конвейера воинский эшелон доставил машины к месту дальнейшего распределения по мотострелковым частям.
БТР-82А значительно превосходят своих предшественников по огневой мощи, подвижности, защищенности и командной управляемости.
На БТР-82А установлен необитаемый боевой модуль с 30-миллиметровой автоматической пушкой и модернизированным танковым пулеметом Калашникова. Благодаря этому его эффективность выросла в два раза.