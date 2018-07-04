Саперы применили «Змея Горыныча» на учениях в Кемерово

На учениях в Кемеровской области с помощью установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч» был обеспечен проход механизированной колонны артиллерийской бригады через условное минное поле.

Также саперы на маршруте следования военной техники с помощью современных миноискателей ИМПС-2 и «Коршун» обследовали дорожное полотно и обнаружили установленные фугасы, которые были уничтожены на месте.

После этого колонна артиллеристов успешно прошла заминированный участок. Всего в маневрах было задействовано более 700 военнослужащих и около 300 единиц военной техники.

УР-77 «Метеорит» — советская самоходная реактивная установка разминирования, созданная на базе гаубицы 2С1 «Гвоздика». С помощью подрыва способна проделывать проходы шириной до шести и длиной до 80 метров непосредственно во время боя.

Интересно, что в ряде вооруженных конфликтах применялась не по назначению, для нанесения ударов по противнику.