Начались испытания новейшего вертолета VRT500

Вертолет был впервые представлен широкой публике в ходе Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018.

VRT500 стал первым вертолетом холдинга в сегменте легких машин взлетной массой до двух тонн. Воздушные суда данного типа в настоящее время составляют 18% мирового парка вертолетов.

В авиационном кластере «Ростеха» планируют, что до 2035 года этот вертолет позволит занять до 15% мирового рынка таких вертолетов. Вертолет предполагается в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях.