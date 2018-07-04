Начались испытания новейшего вертолета VRT500
Холдинг «Вертолеты России» приступил к аэродинамическим испытаниям новейшего российского легкого вертолета VRT-500, который ранее был представлен на выставке HeliRussia на базе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).
Вертолет был впервые представлен широкой публике в ходе Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018.
VRT500 стал первым вертолетом холдинга в сегменте легких машин взлетной массой до двух тонн. Воздушные суда данного типа в настоящее время составляют 18% мирового парка вертолетов.
В авиационном кластере «Ростеха» планируют, что до 2035 года этот вертолет позволит занять до 15% мирового рынка таких вертолетов. Вертолет предполагается в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях.