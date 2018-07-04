БМП «Курганец» начнут поступать в войска с 2019 года - производитель

Боевые машины пехоты и бронетранспортеры на гусеничной платформе «Курганец» начнут поступать в вооруженные силы с 2019 года. Об этом говорится в годовом отчете ОАО «Курганмашзавод».

«ОАО "Курганмашзавод" заключены государственные контракты на поставку в 2019-2021 годах опытно-промышленных партий этих машин», - говорится в документе.

В отчете указано, что в настоящее время ведутся доработка и подготовка опытных образцов боевых машин пехоты к всеобъемлющим испытаниям, предшествующим принятию данной техники на вооружение.

Ранее стало известно, что БМП на платформе «Курганец» представят на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» с общим доступом для всех посетителей.

БМП «Курганец» на средней гусеничной платформе «Курганец-25» предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя, последующей замены существующих БМП, стоящих на вооружении российской армии.

Боевая машина пехоты оснащена дистанционно-управляемым универсальным боевым модулем, вооруженным 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42 с селективным боепитанием (боезапас - 500 снарядов), 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ (боезапас - две тысячи патронов), двумя сдвоенными пусковыми установками ПТРК «Корнет».