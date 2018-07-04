«Уралвагонзавод» сообщил о планах поставок вооружения в 2018 году

В текущем году «Уралвагонзавод» поставил Минобороны РФ более 500 единиц новой и модернизированной техники, говорится в сообщении предприятия. В нем также отмечено, что до конца года будет поставлено более 1,4 тысячи образцов вооружения.

«В рамках исполнения государственного оборонного заказа УВЗ уже отгрузил более 500 единиц различной военной техники. Это 35% от общих обязательств предприятия в этом году», - подчеркнуто в сообщении.

Отметим, что «Уралвагонзавод» является единственным в России производителем танков, в том числе Т-90, Т-72 и Т-80.

Также на предприятии разработан танк Т-14 «Армата» (проходит испытания), боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

Ранее сообщалось, что поставки танка Т-14 начнутся в следующем году.