МРК «Ураган» совершил третий испытательный выход на Ладогу

Малый ракетный корабль «Ураган» совершил третий испытательный выход в акваторию Ладожского озера.

«Головной малый ракетный корабль проекта 22800 совершил третий выход в акваторию Ладожского озера в рамках заводских ходовых испытаний», - сообщил официальный представитель ВМФ России капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

В ходе трех выходов на Ладогу на корабле успешно испытали системы жизнеобеспечения, навигационный комплекс, якорные и буксирные устройства.

МРК проекта 22800 «Каракурт» спроектированы Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Водоизмещение корабля составляет около 800 тонн, скорость - до 30 узлов. «Каракурты» вооружены крылатыми ракетами «Калибр» и современными артиллерийскими комплексами.

Ранее стало известно, что в 2018 году новый МРК «Ураган» войдет в состав Балтийского флота.