Названо мощнейшее оружие России

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия располагает шестью видами мощного оружия, на которое нашим западным «партнерам» нечем ответить. В интервью «Военно-промышленному курьеру» чиновник назвал межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», танк Т-14 на платформе «Армата», Су-57 (ПАК ФА), новый ЗРК С-500, противоспутниковый комплекс «Нудоль» и комплекс радиоэлектронного подавления связи «Тирада-2С». Борисов заявил также, что российские войска уже оснащаются этим оружием. Ожидается, что перевооружение армии завершится к 2027 году.

Ранее президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию 1 марта этого года, рассказал о новейших разработках российских оборонщиков, среди которых, помимо «Сармата», были и гиперзвуковая ракета «Авангард», и авиационный ракетный комплекс «Кинжал», и крылатая ракета с ядерной силовой установкой, не имеющая ограничений по дальности полета, и атомные подводные беспилотники, и лазерное оружие.