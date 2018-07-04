Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Названо мощнейшее оружие России

Дмитрий Семенов
07:51 04.07.2018
Россия располагает как минимум шестью видами оружия, которого нет у западных стран.
Названо мощнейшее оружие России

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия располагает шестью видами мощного оружия, на которое нашим западным «партнерам» нечем ответить. В интервью «Военно-промышленному курьеру» чиновник назвал межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», танк Т-14 на платформе «Армата», Су-57 (ПАК ФА), новый ЗРК С-500, противоспутниковый комплекс «Нудоль» и комплекс радиоэлектронного подавления связи «Тирада-2С». Борисов заявил также, что российские войска уже оснащаются этим оружием. Ожидается, что перевооружение армии завершится к 2027 году.

Ранее президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию 1 марта этого года, рассказал о новейших разработках российских оборонщиков, среди которых, помимо «Сармата», были и гиперзвуковая ракета «Авангард», и авиационный ракетный комплекс «Кинжал», и крылатая ракета с ядерной силовой установкой, не имеющая ограничений по дальности полета, и атомные подводные беспилотники, и лазерное оружие.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Американские СМИ сравнили техническое оснащение спецназа России и США
Дата04.07.2018, 07:54
Американские СМИ сравнили техническое оснащение спецназа России и США
Противодиверсионные катера ТОФ «уничтожили» боевых пловцов во время межведомственных учений на Камчатке
Дата04.07.2018, 04:15
Противодиверсионные катера ТОФ «уничтожили» боевых пловцов во время межведомственных учений на Камчатке
Сборная Англии обыграла команду Колумбии в матче 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу
Дата03.07.2018, 23:51
Сборная Англии обыграла команду Колумбии в матче 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Названо мощнейшее оружие России
Дата04.07.2018, 07:51
Названо мощнейшее оружие России
Под Выборгом обнаружили останки 138 бойцов Красной армии
Дата30.06.2018, 11:34
Под Выборгом обнаружили останки 138 бойцов Красной армии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:31 В стране и мире
Видео
Два человека отравились неизвестным веществом в Солсбери
05:13 В стране и мире
В Белом доме заявили об отказе США признать Крым частью РФ
04:47 В стране и мире
Путин подписал поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год
03:14 В стране и мире
PR-директора «Леруа Мерлен» отстранили от должности за пост о «сожженной» фанатами девушке
02:51 В стране и мире
Неизвестные открыли стрельбу в шведском Эребру
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Полицейская собака в Сочи покорила иностранных болельщиков Видео
Полицейская собака в Сочи покорила иностранных болельщиков
Трусы надежды: в Сети высмеяли поступок Роналду в матче Уругвай - Португалия Видео
Трусы надежды: в Сети высмеяли поступок Роналду в матче Уругвай - Португалия
Боец MMA не захотел побеждать своего кумира и симулировал сердечный приступ Видео
Боец MMA не захотел побеждать своего кумира и симулировал сердечный приступ
Ким Чен Ын проинспектировал войсковую часть на Lada Priora Видео
Ким Чен Ын проинспектировал войсковую часть на Lada Priora
Опасный маневр на сверхмалой высоте: «Мрия» пролетел под проводами ЛЭП Видео
Опасный маневр на сверхмалой высоте: «Мрия» пролетел под проводами ЛЭП
Киевский блогер рассказала о поездке в Крым: неожиданная реакция соцсетей
Киевский блогер рассказала о поездке в Крым: неожиданная реакция соцсетей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.