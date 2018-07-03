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Новая система управления авиацией и ПВО создается в РФ

Александр Пешков
18:41 03.07.2018
В России создан опытный образец системы управления средствами авиации и ПВО, который позволит повысить их эффективность.
Новая система управления авиацией и ПВО создается в РФ
Фото: Алексей Иванов / ТРК "Звезда"

В рамках программы повышения эффективности управления силами и средствами авиации и ПВО НПО «Алмаз» создан опытный участок новой системы, говорится в годовом отчете предприятия.

«Основным направлением работ является проведние предварительных испытаний созданного опытного участка, корректировка ракетно-конструкторской документации, реализация замечаний и рекомендаций по результатам предварительных испытаний», - говорится в сообщении.

О сроках выполнения работ и об их этапах работы не уточняется.

Военная доктрина сетецентричной войны ориентирована на повышение боевых возможностей перспективных формирований в современных войнах и вооруженных конфликтах за счет достижения инфокоммуникационного превосходства.

Участки военных действий и разные подразделения войск объединяются в единую сеть, получая информацию друг от друга. Таким образом, каждый самолет, танк или система ПВО могут получать информацию и наоборот, быть «глазами» всей армии.

ПАО «НПО «Алмаз» имени академика А. А. Расплетина занимающееся разработкой зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и систем противовоздушной обороны (ПВО).

В частности, на предприятии были разработаны С-25, С-75, С-125, С-200, С-300П, С-350, С-400. В данный момент ведутся работы по созданию С-500.

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