Модернизация «Адмирала Владимирского» продлится до ноября 2019 года

Ремонтные работы на океанографическом исследовательском судне ВМФ России «Адмирал Владимирский» продлятся до ноября 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Кронштадтского морского завода, который осуществляет модернизацю.

«Ремонт исследовательского судна продлится до ноября 2019 года. Запланирован значительный объем работ, которые включают как средний ремонт, так и модернизацию ряда механизмов и узлов», - говорится в сообщении.

Предыдущий ремонт судна на заводе проводился осенью 2017 года в ходе подготовки к шестимесячной экспедиции, во время которой судно прошло около 40 тысяч миль и провело комплексные океанографические исследования в Индийском океане.

После завершения ремонта «Адмирал Владимирский» примет участие в мероприятиях и исследованиях, приуроченных к 200-летию открытия Антарктиды, которое будет отмечаться в январе 2020 года.

Весной «Адмирал Владимирский» заходил в итальянский порт Мессина, где экипаж океанографического судна ВМФ России принимал участие памятных мероприятиях, посвященных 110-й годовщине участия русских моряков в ликвидации последствий землетрясения на Сицилии в 1908 году.