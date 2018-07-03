Противолодочный самолет Ил-38, совершивший аварийную посадку в апреле, готов к дальнейшим испытаниям - ОАК

Противолодочный самолет Ил-38, совершивший в апреле аварийную посадку с невыпущенной передней стойкой шасси, готов к продолжению испытаний. Об этом сообщила пресс-служба дивизиона транспортной авиации оОбъединенной авиастроительной корпорации.

«Могу констатировать, что самолет Ил-38, который в конце апреля наши летчики успешно посадили с невыпущенной передней стойкой шасси, полностью готов продолжать испытания», - приводятся в сообщении слова вице-президента ОАК по транспортной авиации Алексея Рогозина.

Инцидент произошел 28 апреля 2018 года на аэродроме в подмосковном Жуковском. Российский экипаж проводил плановый испытательный полет на противолодочном самолете ВВС Индии Ил-38SD. Перед посадкой стало ясно, что передняя стойка осталась в убранном состоянии. Летчики приняли решение совершить посадку на основные опоры шасси, максимально облегчив воздушное судно. Самолет сделал несколько кругов над аэродромом, расходуя топливо, после чего был успешно посажен экипажем с минимальными повреждениями.

За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные при нештатной посадке самолета, экипаж Ил-38 получил награды.