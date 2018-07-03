Вертолет Ми-2 будет модернизирован в России

Компания «Роствертол» ведет НИОКР по модернизации нескольких российских вертолетов, в том числе Ми-2, говорится в годовом отчет предприятия.

В сообщении говорится, что всего на предприятии ведется шесть проектов НИОКР, в том числе по модернизации Ми-26 в Ми-26Т2В для Министерства обороны РФ, программа импортозамещения, модернизация вертолета Ми-2 в вариант Ми-2М, создание модернизированного ударного вертолета Ми-28НЭ для поставки инозаказчикам, создание модернизированного вертолета Ми-24П/35П, и создание беспилотной авиационной системы (БАС).

Ми-2 - советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Всего было построено около 5400 машин. Производство машины было завершено в 1992 году и поэтому летательный аппарат не оснащался современными системами спасения и управления.

Отметим, что ранее данный вертолет был модернизирован на Украине, где он был представлен как новая украинская разработка Надия.