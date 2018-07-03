Крупнейшая в истории Мордовии оружейная выставка прошла в Саранске

В столице Республики Мордовия Саранске состоялась самая масштабная в истории региона выставка новейших образцов вооружения и военной техники.

Выставка была организована Центральным военным округом совместно с правительством региона в целях патриотического воспитания молодежи. В ней приняли участие начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ЦВО генерал-майор Валерий Васильев, глава Мордовии Владимир Волков, руководитель правительства региона Владимир Сушков, глава городского округа Саранска Петр Тулкаев, руководители силовых ведомств региона, ветераны и общественные деятели, юнармейцы, школьники и жители республики. Всего посмотреть на военную технику пришли около 30 тысяч человек. Для всех желающих был организован бесплатный транспорт не только из города, но и районных центров Мордовии.

Жители региона смогли увидеть новейший самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», зенитный ракетный комплекс «Бук-М2», мобильный инженерный комплекс разминирования МИКР, бронетранспортер БТР-82А. Всего в выставке было представлено около 30 единиц современных образцов техники.

Также на мероприятии был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Все желающие смогли ознакомиться со стрелковым оружием, на себе примерить новейшую экипировку «Ратник», получить консультацию по условиям прохождения службы и социальным гарантиям.