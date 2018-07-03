Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над Норвегией
Инспекторы посетят военный объект Норвегии в месте его обычного расположения мирного времени и получат на брифинге информацию от командования относительно личного состава, основных систем вооружения и техники.
Фото: Минобороны РФ
Российские инспекторы планируют посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Норвегии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что посещение по оценке будет проводиться 3 июля 2018 г. в течение одного дня.
Его главная цель - проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники.