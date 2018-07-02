Испытательному центру «Ильюшина» присвоено имя летчика Владимира Коккинаки

Имя дважды Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР Владимира Коккинаки получил летно-испытательный центр авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина в Жуковском. Об этом особщила пресс-служба дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации.

«Соответствующий приказ был подписан генеральным директором ПАО "Ил" Алексеем Рогозиным в рамках рабочей встречи с летным составом ЛИЦ. Рогозин заслушал проблемные вопросы, возникшие у летного состава, обсудил со специалистами инициативы по дальнейшему совершенствованию работы летно-испытательного центра в Жуковском», - говорится в сообщении.

Владимир Коккинаки был единственным летчиком-испытателем, дважды удостоенным звания Героя Советского Союза за летно-испытательную работу. Работая в должности старшего летчика-испытателя ОКБ имени С. В. Ильюшина, Коккинаки провел испытания штурмовиков Ил-2 и Ил-10, бомбардировщиков ДБ-3, Ил-4, Ил-22, Ил-28, Ил-30, Ил-46 и Ил-54, а также пассажирских самолетов Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ил-62 и их модификаций.