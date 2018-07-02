Третий военный спутник «Благовест» запустят в декабре 2018 года

Запуск третьего военного спутника связи «Благовест» планируется на декабрь 2018 года. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на гендиректора компании «Информационные спутниковые системы» Николая Тестоедова.

«Третий спутник планируем изготовить в октябре, чтобы в декабре запустить», - заявил Тестоедов агентству.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что запуск «Благовеста» сдвинулся на январь 2019 года в связи с задержками в его изготовлении.

Также Тестоедов сообщил, что в этом году будет изготовлен четвертый спутник «Благовест», который планируется запустить на орбиту в первом квартале 2019 года. Он уточнил, что оба спутника будут запущены с космодрома Байконур ракетами-носителями «Протон-М».

Спутники связи «Благовест» предназначены для обеспечения высокоскоростной передачи данных, телефонных и видеоконференций в Ка- и Ku-диапазонах частот спутниковой связи.

Минобороны России планирует к 2020 году развернуть группировку из четырех «Благовестов». Первый спутник этой серии был запущен с Байконура 17 августа 2017 года. Второй аппарат отправился на орбиту 19 апреля 2018 года.