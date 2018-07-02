Морская авиация Балтфлота получила новейшие Су-30СМ

Все экипажи морской авиации Балтийского флота прошли переподготовку на новую технику.

«Если раньше на Су-27 встречались в нейтральных водах с нашими "товарищами" и считали, что мы где-то там сохраняем паритет, то теперь, безусловно, преимущество в воздухе будет у нас», - сообщил заместитель командира авиационной базы Балтийского флота Алексей Малафеев.

В небе над Балтикой Су-30СМ будут нести боевое дежурство, круглосуточно охраняя самые западные границы нашей страны.

Су-30СМ - двухместный истребитель, глубокая модификация Су-27УБ. Создан для завоевания господства в воздухе. В то же время, машина может использоваться для нанесения ударов по наземным и надводным целям: боевая нагрузка - более 8000 тонн на 12 точках подвески.

Самолет совершил первый полет в 1989 году. Всего за время производства построено 630 таких самолетов, которые стоят на вооружении КНР, Индии. На вооружении российской армии стоят более ста Су-30СМ и Су-30М2.

Четыре самолета Су-30СМ принимают участие в военной операции в составе Авиационной группы ВКС России в Сирии.