Борисов раскрыл подробности о поставках опытной партии Су-57 в войска

Вице-премьер Юрий Борисов раскрыл подробности об опытной партии истребителей Су-57, которые будут поставлены в войска в ближайшее время.

«Испытания идут в соответствии с планами. Никаких срывов нет. В этом году будет законтрактовано два самолета для опытной партии. Вообще у нас в планах ГПВ 12 самолетов. Две эскадрильи», - сказал Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».

Су-57 - многофункциональный истребитель пятого поколения, созданный для завоевания господства в воздухе. При этом машина способна наносить удары по наземным и надводным целям, использоваться для разведки и координирования группировки войск, передавая данные на другие самолеты и наземным войскам.

Самолет построен с применением стелс-технологий, которые делают его невидимым для радаров. При этом самолет будет иметь сверхзвуковую крейсерскую скорость.

Ранее о заключении первого контракта на поставку истребителей заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.