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Борисов: серия атомных ледоколов проекта 22220 будет расширена до пяти

Александр Пешков
12:01 02.07.2018
В данный момент на Балтийском заводе строятся три ледокола проекта 22220: «Арктика» и «Сибирь» спущены на воду, «Урал» пока находится на стапелях.
Борисов: серия атомных ледоколов проекта 22220 будет расширена до пяти
Фото: Балтийсский завод

Балтийский завод может получить заказ на строительство еще двух ледоколов проекта 22220, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

 «Мы серьезно собираемся разместить еще два ледокола. То есть всего будет серия из пяти ледоколов», - сказал Борисов.

Ранее в ходе рабочей поездки на Дальний Восток вместе с новым замминистра обороны Алексеем Криворучко Юрий Борисов отметил, что строительство ледоколов «Лидер» может быть начато на Дальнем Востоке.

Ледокол «Лидер» сможет вести суда массой до 170 тысяч тонн со скоростью порядка 12 узлов в двухметровом льду, что обеспечит круглогодичную навигацию и вывоз углеводородов на восток.

Ледоколы проекта 22220 способны ломать льды толщиной до 2,9 метров. Они создаются для замены атомных ледоколов «Таймыр», «Вайгач», «Севморпуть» (транспортное судно ледового класса), «Ямал», срок эксплуатации которых заканчивается в ближайшие годы.

Ядерная силовая установка этих судов делает их уникальным средством для доставки грузов и проводки судов в условиях арктики: в случае использования дизельной силовой установки, для этого понадобились бы тонны нефти, а не граммы ядерного топлива.

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