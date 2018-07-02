Спецназ ЮВО испытал новейшие бронеавтомобили: видео

Спецназ отработал задачи сопровождения автоколонн, отражения нападений диверсионных разведывательных групп условного противника, эвакуации разведчиков после выполнения задач на территории условного противника.

Водители провели занятия по сопровождению колонн, экстремальному вождению бронеавтомобиля в условиях горно-лесистой местности и на бездорожье.

Для максимального приближения условий учений к боевым были использованы дымовые завесы и имитационные боеприпасы.

В маневрах были задействованы более 100 военнослужащих и до десяти единиц военной техники.