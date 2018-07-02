Спецназ ЮВО испытал новейшие бронеавтомобили: видео
Телеканал «Звезда» публикует кадры учений в соединении специального назначения Южного военного округа, в котором были задействованы новейшие бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ», «Тигр» и «Тайфун-У».
Спецназ отработал задачи сопровождения автоколонн, отражения нападений диверсионных разведывательных групп условного противника, эвакуации разведчиков после выполнения задач на территории условного противника.
Водители провели занятия по сопровождению колонн, экстремальному вождению бронеавтомобиля в условиях горно-лесистой местности и на бездорожье.
Для максимального приближения условий учений к боевым были использованы дымовые завесы и имитационные боеприпасы.
В маневрах были задействованы более 100 военнослужащих и до десяти единиц военной техники.