Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3

Гиперзвуковые ракеты из состава новейшего комплекса «Кинжал» будут испытываться на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По данным источника, на одном самолете будут проводиться испытания сразу нескольких гиперзвуковых ракет. Сроки начала испытаний пока не сообщаются.

Ракетный комплекс «Кинжал» впервые был представлен в ходе обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию в марте текущего года. Это оружие предназначено в первую очередь для нанесения ударов по авианосцам и эсминцам. К цели ракета идет с гиперзвуковой скоростью, а ее носитель - самый быстрый серийный истребитель в мире МиГ-31 позволяет быстро доставить «Кинжал» к месту пуска.