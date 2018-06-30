ВМФ России до конца июля получит новый корвет
На Тихоокеанский флот скоро прибудет очередной корвет проекта 20380 «Громкий», сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
«В течение месяца, мы надеемся, один корвет перейдет на сдаточную базу во Владивосток», - заявил замглавы оборонного ведомства.
Это шестой корабль проекта 20380, разработанный Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» в Санкт-Петербурге. «Громкий» станет вторым корветом, построенным судостроительным предприятием «Северная верфь» специально для Тихоокеанского флота.
Малые сторожевые корабли проекта 20380 - многоцелевые боевые надводные корабли 3 ранга ближней морской зоны (корветы), разработанные для ВМФ России. На сегодняшний день в составе ВМФ России пять корветов данного типа: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий», «Стойкий» и «Совершенный».